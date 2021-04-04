لديه ذكريات مع ميسي.. الحكم على لاعب كرة قدم سابق بالسجن 11 عاما

رغم تاريخه الرياضي الطويل، أنهى اللاعب "جون فيافارا" عراقة مسيرته بعدما حُكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما، لدوره في تهريب كميات هائلة من مادة الكوكايين بين بلاده المكسيك والولايات المتحدة.





ووفقا لشبكة روسيا اليوم الروسيا، قال مدعون أمريكيون إن جون فيافارا، الذي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخاض 34 مباراة دولية مع كولومبيا، حكم عليه بالسجن 11 عاما من قبل محكمة فيدرالية في تكساس.





وأدين لاعب خط الوسط السابق فيافارا، في نوفمبر الماضي، بالمساعدة في استيراد ما لا يقل عن 5 كيلوجرامات من مادة الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وكذلك نفذ بعض مهام التهريب بواسطة الزوارق السريعة والطائرات عبر المكسيك.





ويقال إن الشحنة التي شارك في تهريبها الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، بلغت حوالي 29 مليون دولار حيث تم تسليمه للشرطة في العام الماضي.





ووصف القائم بأعمال المدعي الأمريكي نيكولاس جانجي، دور فيافارا المخزي، قال: "كان المدعى عليه في هذه القضية يتمتع بكل شيء، الشهرة والثروة والمكانة العالمية".





وضمن تاريخه الرياضي كان قد انضم فيافارا للأندية الكبرى ومنها "ساوثهامبتون" و"ريال سوسيداد" و"بورتسموث" في أوروبا، على الرغم من أنه قضى معظم أيام لعبه، والتي امتدت لأكثر من 500 مباراة، في أمريكا الجنوبية.





وأعرب اللاعب السابق عندما تم تصويره وهو في طريقه إلى طائرة الشرطة العام الماضي، عن حزنه لسقوطه بعد مسيرته اللامعة في اللعب، وكان قد استرجع ذكرياته خلال فترة وجوده على أرض الملعب مع ليونيل ميسي، الذي انضم إليه ذات مرة في مباراة بين المهاجم وأصدقائه وبقية العالم، حيث لعب مع فابيو كانافارو وجيمس رودريجيز.