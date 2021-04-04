يسرا: مشاركتي في موكب نقل المومياوات شرف عظيم ونيشان على صدري

أبهرت الفنانة يسرا المشاهدين فى حفل نقل المومياوات الملكية بسبب حضورها والاستايل الفرعونى الذى ظهرت به.





ونشرت يسرا الاستايل الفرعونى الذى ظهرت به عبر حسابها على انستجرام من داخل المتحف القومى للحضارة المصرية.





وكتبت معلقة:" شرف كبير وعظيم ونيشان على صدري إني أكون جزء من هذا الحدث الفخم والفريد والمشرف لكل مصري وعربي حول العالم.. مصر تتحدث عن نفسها بأسمى معاني الحضارة والإبداع مصر قد الدُنيا وهتفضل أم الدنيا".





ووصل موكب المومياوات الملكية الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس السيسي".









وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .









ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات أنباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا ومتميزا، عن أقوى الأحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .









وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط .







