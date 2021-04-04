روسيا عن موكب المومياوات: مصر ذكّرت العالم بـ أقدم دولة على الأرض

أشادت السفارة الروسية في مصر، بموكب المومياوات الملكية في العاصمة المصرية القاهرة أمس السبت.





وقالت السفارة الروسية في مصر بتغريدة عبر تويتر: "شاهد السفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو مراسم موكب الموميات الملكية في متحف الحضارة المصرية الوطنية".





وأضافت أن "هذا العرض كان مشهدا مذهلا ذكر العالم كله عن تاريخ مصر الغنية وهي أقدم دولة في العالم".





وخطفت القاهرة أنظار وقلوب محبي الحضارة المصرية القديمة حول العالم من خلال حفل نقل المومياوات الملكية الذي اقيم السبت أثناء تحرك الموكب من متحف التحرير في طريقه إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط حيث يرقد الأجداد.





وتميز الحفل الذي أقيم على جزئين في نفس التوقيت أحدهما كان مع تحرك الموكب من مدخل المتحف المصري بالتحرير، والثاني كان داخل متحف الحضارة بالفسطاط حيث عزفت الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي أنشودة "مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام".





تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة؛ معلنا عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ"17 و18 و19 و20".



