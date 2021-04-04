المغرب: نتضامن مع الأردن والملك عبد الله في قراراته

أصدرت وزارة الخارجية المغربية اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه دعمها للمملكة الأردنية والملك عبد الله الثاني.





وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أكدت المملكة المغربية عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لضمان استقرار الأردن وأمنه.





وذكر بيان الخارجية المغربية أنه "انطلاقا من الروابط الخاصة التي تجمع الملك محمد السادس، بأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، “تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية".





وفي وقت سابق أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نُشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.





وأوضح اللواء الحنيطي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أنه طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.





وأكد أنه لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.





إلى ذلك، أكدت عدة دول عربية بينها مصر والإمارات والسعودية وقوفها إلى جانب الأردن والملك عبد الله الثاني، ودعمها لقراراته.