في زيارة رسمية .. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الإمارات

توجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الإمارات في زيارة رسمية.





ووفقًا لبيان مقتضب نشرته شبكة "السومرية نيوز"، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن "الكاظمي غادر صباحا بغداد متوجها إلى الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع".





وأضاف المكتب في بيانه، أن الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.





يذكر، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي، والتقى بولي العهد محمد بن سلمان، واسفرت الزيارة عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.