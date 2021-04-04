شعراوي: مشروعك نفذ أكثر من 176 ألف مشروع صغير ومتوسط بالمحافظات بتكلفة 18,1 مليار جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف صرف 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات والشركات الكبرى، إضافة الى تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.









يأتي ذلك فى ضوء الدور المتعاظم الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة.











وقال اللواء محمود شعراوى إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر مارس 2021 في تنفيذ 2000 مشروع بقروض تقترب من400 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير 10 آلاف فرصة عمل في جميع المحافظات.









وأضاف أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 167 ألفًا و779 مشروعًا بقروض 18,1 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,2 مليون فرصة عمل، مؤكدًا أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروضا ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطنى.









وأكد اللواء محمود شعراوى أن مشروعك يأتى تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.









ولفت إلى أن الهدف الأساسي من برنامج "مشروعك" هو دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، فضلًا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر2030.









ونوه اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المشروع وحتى مارس 2021، حيث بلغ 19,346 ألف مشروع بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، تليها محافظة سوهاج بـ17,103 ألف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه، ثم محافظة البحيرة بـ 16,293 ألف مشروع بقروض 1,3 مليار جنيه، ثم محافظة الدقهلية بـ13,824 ألف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه، ثم محافظة الشرقية 13,083 ألف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه.











وأكد أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا، لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة، ويتم تحديد القرض بناءً على دراسة الجدوى المقدمة، ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم جميع التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع، خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.







