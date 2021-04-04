ياسر عبد الرؤوف عن موكب المومياوات الملكي: إحنا أصل الحضارات

أشاد ياسر عبدالرؤوف الخبير التحكيمي بخروج موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت فى أبهى صوره.





وقال ياسر عبدالرؤوف فى تصريحات له: أما حد يسألك طيب المصريين القدماء عملوا كل ده انت بقي يا مصرى يا حديث عملت ايه؟

رد وقوله هو مين فى البشريه عمل زيهم ولا حيعمل زيهم؟؟!!.





أضاف: عرفتوا بقي فى 2011 كان يهمهم اوى اقتحام المتحف ليه ؟؟ عرفتوا ليه حرقوا المجمع العلمى؟؟ إ حنا مصر إحنا التاريخ إحنا أصل الحضارات ..انتم مين!!





يذكر أن مصر نظمت أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الاثار المصرى خالد عناني وعدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .





وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرحًا تفصيليًا لمتحويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصرعلى الانغام الفرعونية القديمة.



