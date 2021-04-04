ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ياسر عبد الرؤوف عن موكب المومياوات الملكي: إحنا أصل الحضارات

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:56 ص
ياسر عبدالرؤوف
ياسر عبدالرؤوف
Advertisements
يسرى غازى
أشاد ياسر عبدالرؤوف الخبير التحكيمي بخروج موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت فى أبهى صوره.

وقال ياسر عبدالرؤوف فى تصريحات له: أما حد يسألك طيب المصريين القدماء عملوا كل ده انت بقي يا مصرى يا حديث عملت ايه؟
رد وقوله هو مين فى البشريه عمل زيهم ولا حيعمل زيهم؟؟!!.

أضاف: عرفتوا بقي فى 2011 كان يهمهم اوى اقتحام المتحف ليه ؟؟ عرفتوا ليه حرقوا المجمع العلمى؟؟ إحنا مصر إحنا التاريخ إحنا أصل الحضارات ..انتم مين!!

يذكر أن مصر نظمت أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الاثار المصرى خالد عناني وعدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .

وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرحًا تفصيليًا لمتحويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصرعلى الانغام الفرعونية القديمة.

ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد وصوله متحف الحضارة.. السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية

الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.. فيديو

مسلة شامخة و4 كباش حارسة.. المومياوات الملكية تجوب ميدان التحرير.. فيديو

استعراضات فنية أمام الأهرامات ومعبد حتشبسوت احتفالا بنقل المومياوات الملكية

شاهد لحظة توجه المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

وصول موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة في الفسطاط.. فيديو

ترشيحاتنا

قناة روسية: مصر تفتخر بتراثها القديم في عرض مبهر لموكب المومياوات الملكية

طبيب الأهلي: محمد محمود يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للفريق

الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح

هند صبري عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات: مصر هبة الله منذ قديم الزمان

عازفة التمبانى فى حفل المومياوات: كنت أشعر أني أعزف في عصر الفراعنة.. فيديو

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة