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رياضة

الأهلي يتدرب بدون راحة استعدادا لـ سيمبا التنزاني

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لتدريباته في الواحدة ظهر اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة  للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتوجهت بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، مباشرة لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.
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