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بابا مدير تصوير وماما دكتورة.. العازفة رضوى البحيري: مكنتش مصدقة رسائل الحب دي كلها |ِشاهد

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:48 ص
العازفة رضوى البحيري
العازفة رضوى البحيري
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نورهان رأفت
قالت رضوى البحيري، أحد عازفي أوركسترا موكب المومياوات الملكية، إنها في غاية السعادة والفرح، لما لقته من حب ومدح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، السبت، وعقبت: "أنا مش مصدقة، والواحد دايما بيشتغل عشان يوصل لمكانة كويسة في شغله".

وأضافت العازفة رضوى البحيري، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أنها التحقت بأوركسترا القاهرة منذ 15 عاما، وعملت مع المايسترو نادر عباسي، وهو أحد أسباب نجاحها وخروج العرض بهذا الشكل الرائع.

وتابعت: "أغلب اللي بعزفوا على آلة التمباني رجالة، وبتحتاج تركيز عالي، لأن الغلطة فيها بفورة، ولازم تبقى على تواصل مستمر مع المايسترو عشان تطلع بالإيقاع ده".

وأكملت: "أنا خريجة "الكونسرفتوار" عام 2005، وتخصصي إيقاع، وبعزف موسيقى منذ عام 2007، وماما دكتورة في أكاديمية الفنون، وبابا مدير تصدوير، بس مكانش في الحفلة".

وأوضحت أن أسرتها جميعها فنية، وكانت تنتابها رهبة خلال العزف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه "بيتعب ولام نتعب عشان نوصل لأداء مشرف".
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