قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق "میدان روكسي - شارع الميرغني - شارع سيد الميرغني - إبراهيم اللقاني - نزيه خليفة"، وضعف المياه عن "میدان صلاح الدين ومتفرعاته"، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق ٤/٥ /۲۰۲۱ وحتی الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.









وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتنفيذ أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح، والتي تستلزم تحويل مسار خط مياه قطر ۱۰۰۰ مم بميدان السواح.









وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.









وأكدت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.