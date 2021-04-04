هنا الزاهد بالزي الفرعوني: فخورة إني مصرية

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.





وظهرت هنا الزاهد في الصورة وهي مرتدية زياً فرعونيًا وعلقت قائلة: "فخورة إني مصرية ".





ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون.