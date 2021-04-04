اتحاد الكرة: إعادة مباراة الفيوم والمنيا الأربعاء بملعب الأسيوطي.. مستند

قررت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة إعادة مباراة فريقى محافظة الفيوم والمنيا ضمن منافسات المجموعة الأولى في دورى القسم الثانى.





وكان مراقب مباراة نادى محافظة الفيوم والمنيا قد ألغى المباراة بعد استكمال المدة القانونية فى ظل عدم وجود سيارة إسعاف فى الملعب.





وحددت إدارة مسابقات الجبلاية موعد إقامة المباراة والملعب المقرر استضافته لقاء محافظة الفيوم والمنيا.





ووضعت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة يوم الاربعاء المقبل على ملعب الاسيوطى سبورت فى إطار منافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني.





واستندت إدارة المسابقات فى الخطاب الذى ارسلته إلى منطقة بنى سويف لكرة القدم لإعادة المباراة إلى تبرئة ساحة نادى محافظة الفيوم بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي تدعم موقفهم.



