ملك الأردن يتلقى اتصالات عاجلة من قادة 4 دول عربية

تلقي العاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، اتصالات هاتفية من قادة 4 دول عربية.





وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تلقى الملك عبد الله الثاني اتصالات هاتفية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لجابر الصباح، وأمير الكويت تميم بن حمد.





وقالت الوكالة إن الزعماء العرب أعربوا، خلال الاتصالات، عن تأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره، وتضامن بلدانهم التام مع الأردن بقيادة الملك عبد الله.





قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات قام بها الجيش والمخابرات العامة والأمن العام لفترة طويلة نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله والتي كانت تستهدف أمن الوطن واستقراره.





وأضاف الصفدي، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي أنه "تم رصد اتصالات وتحركات مع جهات خارجية لتحديد الوقت الأنسب لزعزعة أمن أردننا الشامخ".





وأوضح نائب رئيس وزراء الأردن أن الجهات الأمنية رفعت توصية إلى الملك عبدالله الثاني بتحويل القضية لأمن الدولة بعد أن كشفت التحقيقات وجود اتصالات لزعزعة الأمن في البلاد، لكن الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة ليتم الأمر داخل الأسرة الهاشمية لثنيه عن ذلك، ولكن أمن الأردن يتقدم على كل اعتبار.





وأشار إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى مع الأمير حمزة وطلب منه التوقف عن كل التحركات التي تمس أمن الأردن واستقراره، ولكنه تعامل مع الأمر بسلبية.





وأكد المسؤول الأردني أن التحقيقات بينت تمرير أناس من دائرة الأمير حمزة لمعلومات لجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، ووجود ارتباطات بين باسم عوض الله وما يسمى بالمعارضة الخارجية لتنفيذ مؤامرات تضعف استقرار الأردن.



