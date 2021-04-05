القصة الكاملة لـ إنفصال أسما شريف منير ومحمود حجازى

إنفصال أسما شريف منير

أثار خبر انفصال البلوجر اسما شريف منير والفنان محمود حجازى جدلا كبيرا، وعلم صدى البلد أن الفنان الشاب محمود حجازي قد انفصل عن زوجته الإعلامية أسما شريف منير نجلة الفنان شريف منير.

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لـ أنفصال أسما شريف منير ومحمود حجازى..

أنفصال أسما شريف شريف منير ومحمود حجازى

علم صدى البلد أن الفنان الشاب محمود حجازي قد انفصل عن زوجته الإعلامية أسما شريف منير نجلة الفنان شريف منير .

كما قامت أسما بإلغاء متابعة محمود حجازي على موقع تبادل الصور انستجرام ؛ ليرد حجازي ويلغي متابعته لها هو الآخر.

وكان الثنائي احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018 دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: "غفلونا".

نشر العروسان لقطات فوتوجرافية من حفل زفافهم حجازي ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت العروس بفستان أبيض واسع، تميز بكونه منقوشًا ومزينًا بحزام متوسط الحجم من توقيع دار الأزياء العربية "غبريال وليلى".



ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

كتبت البلوجر اسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام :" صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله اكيد خير طبعا ".

واضافت اسما شريف منير :" بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة ".

وتابعت:"للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى ،كنت متحمسة جدا انى اخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لانه من ضمن احلامى"

واختتمت اسما شريف منير:" بس انا عندى ثقة فى ربنا انه هيعوضنى خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم"

أسما شريف منير تؤكد إنفصالها

أعلنت أسما شريف منير بشكل رسمى انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت أسما: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

واضافت أسما : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

