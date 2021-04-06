كل ما تريده عن برامج دراسات عليا اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة

لا تتوقف الحياة بعد سنوات الدراسة بالجامعة ، فهناك عدد كبير من الطلاب لديهم طموح فى استكمال الدراسة فى التخصصات الخاصة بيهم ، ولذلك يتساءل عدد كبير من الطلاب عن دراسات عليا اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة .

وفى هذا التقرير يقوم موقع صدى البلد بنشر كل ما يتعلق بـ برامج الدراسات العليا لكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة :

شروط دراسات عليا اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة

هناك عدد من الشروط يجب توافرها فى الطلاب المتقدمين للبرامج دراسات عليا اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة وتتمثل فيما يلى :

1- على الطالب ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو العلوم السياسية من إحدى كليات جمهورية مصر العربية أو إحدى الكليات العلمية المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات .



2- ان يكون حاصل على معدل تراكمي 2.7 على الأقل بمرحلة البكالوريوس للالتحاق ببرنامج الماجستير الاكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي.



3- اجتياز امتحان الـ TOEFL مع تحقيق تقدير 550 كحد أدنى، أو شهادة IELTS بدرجة لا تقل عن 6 من المجلس الثقافي البريطاني، أو ما يناظره من جامعة القاهرة، شرطا للالتحاق ببرنامج الماجستير الاكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي ويعفى من هذا الشرط الدارسون الحاصلون على بكالوريوس باللغة الانجليزية من الجامعات المعترف بها.



4- اجادة اللغة اإلنجليزية لانها لغة الدراسة بالبرنامج الاكاديمي للاقتصاد السياسي الدولي.

إجتياز دورة الكتابة العلمية التي تنظمها وكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث شرط للقيد في برنامج الماجستير الاكاديمي للاقتصاد السياسي كشرط لتسجيل الرسالة.

5- استيفاء الطالب لجميع المستندات المطلوبة والتى تحددها إدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية والالتزام بالقواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات.



6- استيفاء الطالب لاي اشتراطات يضعها مجلس القسم المختص.



الأوراق المطلوبه لبرامج الدراسات العليا اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة

يتطلب برامج الدراسات العليا عدد من الاوراق والمستندات المطلوبه للالتحاق وعلى الطالب تقديم اصول الاوراق وليس الصور وهى :



- شهادة الميلاد الإلكترونية.



- شهادة البكالوريوس عربي.

- بيان بدرجات الأربع سنوات باللغة الإنجليزية.



- عدد 4 صور شخصية.



- صورة بطاقة الرقــم القـومي.



- تقديم الدارس موقفه من التجنيد (للذكور).



- السيــرة الـذاتيــة.



- موافقة جهة العمل الحكومية على الدراسة (لمن يعمل بالحكومة) حال كون الدراسة بمواعيد العمل الرسمية.



- تـقديم خطاب يوضح الدافع وراء الالتحاق بالبرنامج، و يتكون من 500 كلمة باللغة الإنجليزية يعرض فيها الدارس دافع الالتحـاق، والأهداف المرتقبة من البرنامج والأهداف المستقبلية للدارس في الخمس سنوات التالية.



- اجتياز الطالب امتحان الـتـويفل الــدولـي (IELTS = 6) أو امتحان الـتويـفـل (ToEFL = 550) مع إعفـاء خريجـي أقسـام اللغـات وخـريجـي الجامعات الأجنبيـة التي يتم التدريس فيها .



- يتم اجتماع لأعضاء اللجنة الأكاديمية لعرض جميع الأوراق المتقدمين وبعد الاجتماع يتم التواصل من خلال البريد الالكتروني للمقبولين وفي حالة القبول يتم قبول جميع الأوراق أصول وليست صور.



تكاليف الدراسات العليا اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة

فيما يتعلق بمصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة ، فقد بلغت العام الماضي لطلاب الشعبة العربية 350 جنيهًا في العام ، وطلاب الشعبة الانجليزية والفرنسية بنظام الساعات المعتمدة فقد بلغت 26 ألف جنيه.



وبالنسبة للعام الدراسي الحالي ، فإن مصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة لن تزيد عن 10% عن العام الدراسي الماضي ، لطلاب الشعبة العربية.