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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة بعد إيقاف تصوير فيلم الملك : ماتحكمش على الجواب من عنوانه

هنا شيحة
هنا شيحة

دافعت الفنانة هنا شيحة عن مسلسل «الملك»، وذلك بعد قرار وقف تصوير العمل ومنعه من العرض من قبل الشركة المنتجة لحين مراجعة أحداثه تاريخيا

 

وكتبت هنا شيحة عبر حسابها بإنستجرام قائلة : "احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا.. ماتحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرا الجواب كله وساعتها تحكم. ولو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مين".

 

وتابعت هنا شيحة : "من حقنا نحلم من حقنا نتخيل من حقنا نغلط من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا، ومن حقك برضه ماتتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم وأي فنان بينافس بشرف وأخلاق سيدعم زميله، وإحنا بندعم زمايلنا الشرفاء.
#نتفرج_بعدها_نحكم ".

 

وقررت الشركة تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة مسلسل الملك ومراجعة السيناريو كاملا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية العمل حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان القادم.

 

وكانت أبرز الانتقادات التي تعرض لها مسلسل الملك هى «لحية» الأبطال، حيث أكد البعض أنه فى ذلك التوقيت لم يكن الرجال يطلقون لحيتهم، فيما وصف الممثل تامر فرج ما حدث بالتدليس، كون أن الملوك فى تلك الفترة كانوا يعتبرون اللحية أمرا غير مستحب، وقد ظهر معظم أبطال العمل بلحية مثل الفنان عمرو يوسف وماجد المصرى وشريف سلامة.

انستجرام مسلسل الملك هنا شيحة عمرو يوسف السوشيال ميديا

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