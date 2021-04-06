عارضة الأزياء المشاركة في عرض المومياوات: أصولي إنجليزية.. ونفسي أمثل

قالت ميرال ماهيليان؛ عارضة الأزياء والمشاركة في عرض المومياوات ؛ إنها في غاية السعادة لمشاركتها في العرض التاريخي؛ مرددة: « العالم كله كان يشاهد عظمة المصريين».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أنها في غاية السعادة، خاصة أنها لم تكن تعرف أنها سوف تظهر بالشكل الكبير؛ مشيراً إلى أنها من أصول إنجليزية.



وأكدت أنها ترغب في استكمال مسيرتها الفنية، خاصةً أنها شاركت في عدد من الأدوار الفنية الصغيرة.



وكان الموكب المكون من 22 مومياء (18 ملكا وأربع ملكات) قد انطلق من أمام المتحف المصري في ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب العاصمة، حيث استقرت المومياوات الملكية في مثواها الأخير.

وملوك وملكات الفراعنة الذين ينقلهم الموكب، هم "الملك رمسيس الثاني رمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع وتحتمس الثاني وتحتمس الأول وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وسقنن رع وحتشبسوت وأمنحتب الأول وأمنحتب الثاني وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتاري وميريت آمون وسبتاح ومرنبتاح والملكة تي وسيتي الأول وسيتي الثاني".



