في اليوم العالمي للصحة ..كيف ساهم صندوق تحيا مصر في رعاية صحة المصريين؟

دعت منظمة الصحة العالمية في يوم الصحة العالمي إلى الانضمام إلى حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة في تقديم الخدمة الصحية.

وعلى مدار العام الحالي، ستشرك منظمة الصحة العالمية واضعي السياسات والمجتمع المدني لبناء عالم أكثر عدلاً وصحة بما يتماشى مع المبدأ الدستوري لمنظمة الصحة العالمية القائل بأن "التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ".

ولعل توجه الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات وافتتاح المزيد منها لتغطي الخدمة الصحية مختلف فئات الشعب، لاسيما المناطق الأكثر احتياجا وغير القادرين.

وفي هذا الإطار لعب صندوق تحيا مصر دورا بارزا في معاونة أجهزة الدولة نحو تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ويستعرض هذا التقرير جهود صندوق تحيا مصر لرعاية صحة المصريين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح: نسعى للتوسع في توفير الخدمات الصحية في مختلف التخصصات في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المشاركة الفاعلة في جهود الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، وتنظيم القوافل الميدانية بما يضمن تقديم الخدمة الصحية في المناطق النائية.

فيروس سي

كانت بداية جهود الصندوق بمواجهة فيروس سي، بشراكة ناجحة مع وزارة الصحة والسكان، من خلال القضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي وتوفير العلاج لهم ، ثم مضى الصندوق قدما في مساندة الدولة في مواجهة الفيروس حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن مجانا وكذلك والكواشف الطبية المستخدمة في القوافل، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي قدّمه مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، الذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ووفر مشقة السفر على المرضى بهذه المحافظات، كما اعتبرت وزارة الصحة والسكان مركز صندوق تحيا مصر الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة، كما دشن الصندوق حملة في إطار دوره كمراقب لعملية المسح الطبي لمبادرة 100 مليون صحة، والتي استهدفت توعية المواطنين والتعريف بخطوات المسح الطبي للكشف عن الفيروس، من خلال 8 وحدات متنقلة، مجهزة لإجراء المسح الطبي، وذلك لتدعيم نقاط المسح الطبي الثابتة بمختلف الوحدات الصحية ومجالس الأحياء، فضلا عن وضع المركز تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ودعم القطاع الطبي وقت الأزمة .

نور حياة

ومع إطلاق الرئيس لمبادرة نور حياة في يناير 2019 لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، تضاعفت مشاركة الصندوق في تقديم الخدمة الصحية، حيث استهدفت المبادرة مليون و100 ألف مواطن حتى الآن ، فضلا عن إجراء 17 ألف عملية مياه بيضاء ، وتسليم 200 ألف نظارة طبية ، وصرف العلاج لـ 90 ألف مريض.



وتعمل حاليا 10 غرف عمليات في 10 مستشفيات في المبادرة تقدم خدماتها على مستوى 19 محافظة، حيث يتم توفير وسائل انتقال من والي المستشفيات مجانا لخدمة المستحقين، على أن يتم التوسع في تشغيل مستشفيات جديدة تباعا والبداية من محافظة أسوان .

يوم جديد

في ذات السياق تشكل نسبة وفيات الأطفال المبسترين على المستوى العالمي من 32 إلى44% من أسباب الوفيات عند الأطفال دون الخامسة، وتبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال المبتسرين في مصر 20 % بسبب نقص الحضانات.. ومن ثمة بدأ صندوق تحيا مصر في توزيع 500 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدول (CIB) وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزا في الحضانات، ضمن حملة بعنوان (يوم جديد).

كلنا جنبك

ورعاية مرضى الفشل الكلوي وجه الرئيس بمشاركة الصندوق في إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية، وقام الصندوق بتوفير 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض ضمن المبادرة الرئاسية كلنا جنبك، وتم تشغيل 1150 ماكينة حتى الآن في 20 محافظة هي: القليوبية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، اسماعيلية، الدقهلية، القاهرة، السويس، البحر الأحمر.

وسيتم توريد المرحلة الثالثة بواقع 350 ماكينة جديدة قبل نهاية العام.

القوافل الطبية الشاملة

أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تكثيف جهود الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار نظم الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري قافلة طبية على مدار الثلاثة أيام الماضية في قرى جبل شيشة وإقليت والرغامة البلد بمحافظة أسوان، حيث قدمت القافلة خدمة الكشف الطبي في تخصصات الرمد، أطفال، باطنة، جلدية، عظام، نساء وتوليد، فضلا عن تقديم التوعية الصحية وأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذا الدعم النفسي للأطفال، لنحو 1500 مواطن.

الأزمات والكوارث

وفي مواجهة جائحة كورنا شكلت مبادرة الصندوق نتشارك هنعدي الازمة نموذجا يحتذى به لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص للدولة وقت الأزمات

فأطلق الصندوق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) كما خصص الصندوق حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، يوم الحادي والعشرين من مارس 2020 لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة

فساهمت المبادرة منذ إطلاقها في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 50 ألف كمامة N95 وKn95 ، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس، فضلا عن المشاركة في تجهيز أول مستشفى ميداني بالتعاون مع جامعة عين شمس.