مصرع طفل غرقا بأحد مزارع الاسماك

لقي طفل عمره عامان مصرعه غرقا بأحد مزارع الأسماك بمحافظة الشرقية وأنتشل والده الجثة ونقلها الي مستشفي المطرية بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي بوصول الطفل "عبدالمنعم محمد عيد أحمد الدسوقي " عمر سنتان " ومقيم طرف أسرته بقرية " أبوالأخضر " دائرة مركز المنزلة ( جثة هامدة - إدعاء حادث غرق ).



وبإنتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو "محمد عيد أحمد الدسوقي " ۲۹ عاما ، سائق ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال تواجد نجله برفقته بأحد مزارع الأسماك الكائنة بعزبة " سعفان " دائرة مركز صان الحجر بالشرقية ،وأثناء لهو نجله بجوار حوض مياه خاص بالمزرعة سقط به وتوفي غرقا فقام بإنتشاله والتوجه به إلى المستشفى ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال مركز المطرية بتاريخه ، وجاري إرساله لمديرية امن الشرقية جهة الاختصاص