أول قرار من إيهاب جلال فى الإسماعيلى بعد الفوز على المصري

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال منح الفريق راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصري بهدفين .



ونجح الإسماعيلى فى الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



ويعد فوز الإسماعيلى على المصري مهم للغاية فى مسيرة الفريق بالدوري بعد أن كان الفريق تلقى العديد من النتائج السلبية خلال الفترات الماضية .



واستقر إيهاب جلال على منح الفريق راحة لمدة 48 ساعة كفرصة لإراحة الفريق بعد أن شهدت الأيام الماضية تكثيف التدريبات بجانب الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية قبل مواجهة المصرى الماضية .



ومن المقرر أن يعود الإسماعيلى لاستئناف تدريباته السبت المقبل استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي فى 1 مايو المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز .



وكان إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلى قبل عدة أيام خلفا للبوسنى يوفيتش والذى رحل عن الدراويش بسبب النتائج المتدهورة وخاض جلال مع الإسماعيلى مباراتين الأولى كانت أمام سيراميكا كليوباترا وخسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف ، والثانية أمام المصري وفاز بها الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف .







