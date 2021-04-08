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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تتألق علي غلاف مجلة لها

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسجرام . 

 

وظهرت منة فضالي في الصورة علي غلاف مجلة لها  ، حيث ظهرت منة فضالي في الصورة باطلالة بسيطة ، بفستان مشجر ، وتسريحة شعر بسيطة . 

يذكر أن الفنانة منة فضالي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل.

ونشرت منة فضالي ، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وكتبت عليها: " الحمدلله خلصت دوري في مسلسل نسل الأغراب اليوم وأحب أشكر مايسترو العمل المخرج محمد سامي، بأني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلى اختياره ليا ".

وتابعت: " حقيقي الشغل معاك مختلف ويارب أكون قد اختيارك ، و سعيده إني كنت وسط نجوم كبار اسما وفننا أصدقاء وزملاء، ومنهم الفارس أحمد السقا ، وباشا مصر أمير كرارة، والقمر مي عمر ، وأحلي ريم سامي ، ودياب ، ومحمد جمعه ، وادورد ، وملك زاهر ، ومروة الأزلي ".

واختتمت: " شكرا شركة سينرجي.. مبروك وإن شاءالله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق".


يذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وريم سامي ونجلاء بدر ودياب ومن تأليف و إخراج محمد سامي . 

 

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