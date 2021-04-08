منة فضالي تتألق علي غلاف مجلة لها

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسجرام .

وظهرت منة فضالي في الصورة علي غلاف مجلة لها ، حيث ظهرت منة فضالي في الصورة باطلالة بسيطة ، بفستان مشجر ، وتسريحة شعر بسيطة .

يذكر أن الفنانة منة فضالي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل.

ونشرت منة فضالي ، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وكتبت عليها: " الحمدلله خلصت دوري في مسلسل نسل الأغراب اليوم وأحب أشكر مايسترو العمل المخرج محمد سامي، بأني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلى اختياره ليا ".

وتابعت: " حقيقي الشغل معاك مختلف ويارب أكون قد اختيارك ، و سعيده إني كنت وسط نجوم كبار اسما وفننا أصدقاء وزملاء، ومنهم الفارس أحمد السقا ، وباشا مصر أمير كرارة، والقمر مي عمر ، وأحلي ريم سامي ، ودياب ، ومحمد جمعه ، وادورد ، وملك زاهر ، ومروة الأزلي ".

واختتمت: " شكرا شركة سينرجي.. مبروك وإن شاءالله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق".



يذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وريم سامي ونجلاء بدر ودياب ومن تأليف و إخراج محمد سامي .