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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معاون وزيرة التخطيط تستعرض الفرص والبرامج التدريبية المقدمة من الوزارة 

صدى البلد

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في  أميرة حسام، معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في الندوة التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية عن الفرص التدريبية المختلفة.

 

الفرص والمنح التدريبية

وخلال مشاركتها استعرضت معاون وزيرة التخطيط أبرز الفرص والبرامج التدريبية التى تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- للموظفين والشباب وطلاب الجامعات.

 

وقالت إن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها تأتي في إطار الحرص على التواصل الدائم مع الشباب والسعي لتدريبهم وصقل مهاراتهم، مشيرة إلى أهمية توجيه الدعم للشباب واشراكهم في عملية صنع القرار.

 

كما لفتت  أميرة حسام خلال مشاركتها إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتي استهدفت الشباب مثل مبادرة "كُن سفيرًا" التي تهدف إلى التوعية بأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة الاستدامة بين الشباب، علاوة على مشروع رواد ٢٠٣٠ وما يتضمنه من برامج تتيح للشباب التعرف على فكر ريادة الأعمال وتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، بالاضافة إلى المنصة التعليمية "استدامة" التابعة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والتي تتيح العديد من البرامج التدريبية للتعلم عن بعد.  

 

وأشارت معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى أهمية فكرة الندوة، مؤكدة ضرورة عقد مثل هذه الندوات بشكل دوري لربط الشباب والطلاب بالمؤسسات الحكومية وتوعيتهم بالأنشطة المختلفة التي تقدمها الوزارات لدعم الطلاب وصقل مهاراتهم.

التخطيط الفرص البرامج الاقتصاد التدريبية

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