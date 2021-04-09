عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقابة المحامين تعلن تكوين فريقًا من محامي سوهاج لإدارة مكاتب زملائهم المتوفين

أعلن محمد فواز، عضو مجلس نقابة المحامين بسوهاج، تكوين فريقًا من محامين المحافظة لاستكمال أوراق وحصر قضايا أي محامٍ يتوفاه الله وإدارة مكتبه إدارة كاملة.

وأوضح "فواز" أن الفريق سيُدير مكتب المتوفي لحين الانتهاء من أية قضايا موكل بها، مؤكدًا أن إنشاء لجنة لتولي قضايا المحامين بعد وفاتهم كانت ضمن أهداف برنامجه في بداية ترشحه على مقعد الشباب بمجلس نقابة محامي سوهاج.

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

وأشار إلى أن ذلك يُعد دينًا عليه هو وكل محامٍ وهذه أبسط حقوقه كزميل، مُضيفًا أنه في حالة وجود محامين قائمين على مكتبه سوف يتم التعاون معهم لإنهاء القضايا المُعلقة دون مقابل مادي وتحصيل باقي أتعابه لحساب ورثته.

ولفت محمد فواز، إلى أن مجلس نقابة المحامين بسوهاج قد أدار مكتب أحد المحامين بالمحافظة بعد وفاته وتم التوجيه المُباشر من مجلس النقابة بسرعة استكمال الأوراق الناقصة بالقضايا تمهيدًا لإنهاءها، وقد تم بالفعل.

نقابة المحامين سوهاج المتوفي محام محافظة

ترشيحاتنا

وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية

بدء غلق جزئى لمطلع كوبرى الدقى المعدنى ٣ أيام لأعمال صيانة

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

زلزال بقوة 5.7 درجة في ولاية ألاسكا الأمريكية

فيسبوك يعود للعمل بشكل طبيعي عالميا بعد عطل مفاجئ

الشهيد المنسي حاضر.. الاختيار 2 يتصدر تويتر بعد طرح البرومو

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء الدراسة في جميع المدارس خلال رمضان .. فيديو

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

خبير سياسي يحذر من دعوة أمريكا بعودة الوساطة الأفريقية في أزمة «سد النهضة»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد