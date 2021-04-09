نقابة المحامين تعلن تكوين فريقًا من محامي سوهاج لإدارة مكاتب زملائهم المتوفين

أعلن محمد فواز، عضو مجلس نقابة المحامين بسوهاج، تكوين فريقًا من محامين المحافظة لاستكمال أوراق وحصر قضايا أي محامٍ يتوفاه الله وإدارة مكتبه إدارة كاملة.

وأوضح "فواز" أن الفريق سيُدير مكتب المتوفي لحين الانتهاء من أية قضايا موكل بها، مؤكدًا أن إنشاء لجنة لتولي قضايا المحامين بعد وفاتهم كانت ضمن أهداف برنامجه في بداية ترشحه على مقعد الشباب بمجلس نقابة محامي سوهاج.

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وأشار إلى أن ذلك يُعد دينًا عليه هو وكل محامٍ وهذه أبسط حقوقه كزميل، مُضيفًا أنه في حالة وجود محامين قائمين على مكتبه سوف يتم التعاون معهم لإنهاء القضايا المُعلقة دون مقابل مادي وتحصيل باقي أتعابه لحساب ورثته.

ولفت محمد فواز، إلى أن مجلس نقابة المحامين بسوهاج قد أدار مكتب أحد المحامين بالمحافظة بعد وفاته وتم التوجيه المُباشر من مجلس النقابة بسرعة استكمال الأوراق الناقصة بالقضايا تمهيدًا لإنهاءها، وقد تم بالفعل.