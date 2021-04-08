كل محافظات مصر تشارك شمال سيناء احتفالها بالعيد القومي

قدمت الفرق الفنية للفنون الشعبية من مختلف محافظات مصر استعراضا غنائيا يعبر عن " أفراح العريش" ، وذلك علي مسرح قصر ثقافة العريش الذي تم افتتاحه بمناسبة احتفالات سيناء في عيدها القومي ٢٥ أبريل ٢٠٢١م.



حضر الاستعراض الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ورئيس دار الأوبرا المصرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء النقابات المعنية وجمهور غفير من أبناء المحافظة .

وشارك في الاستعراض فرقة الفنون الشعبية بالعريش شمال سيناء، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية ، وفرقة بورسعيد وفرقة الحرية من محافظة ،الاسكندرية، والفرق الفنية للفنون الشعبية بمحافظتي أسوان وقنا.

وفي نهاية الحفل قدم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، درع المحافظة لوزيرة الثقافة ، وردع المحافظة للدكتور احمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ، ودرع المحافظة لرئيس دار الأوبرا المصرية ،كما قدمت الدكتور ايناس عبد الدايم درع وزارة الثقافة للواء المحافظ.

