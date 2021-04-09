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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شب في برج اتصالات بالمعادي

صدى البلد

قررت جهات التحقيق انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لعمل معاينة وأخذ عينات من موقع حريق شب فى برج للاتصالات خلف كارفور المعادي لبيان أسباب اندلاعه.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

 

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب فى برج للاتصالات خلف كارفور المعادي.

 

وكانت عمليات الحماية المدنية  بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد أبراج الاتصالات خلف كارفور المعادي.

 

على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء، الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمباني المجاورة.

 

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