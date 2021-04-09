نيللي عن عودتها للتمثيل: أنا بقول كفاية ويا بخت من زار وخفف

كشفت الفنانة نيللي، كواليس غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وإمكانية عودتها للشاشة والتمثيل مجددا.

وقالت نيللي في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "بتسأل السؤال ده كتير جدا، وأنا بقول يا بخت من زار وخفف".

وتابعت نيللي: "أنا عايزة أكون خفيفة على المشاهد ولم أفكر في العودة إلى الشاشة مرة أخرى، والفن متواجد في عروقي وأنا مولودة في الاستوديو ومثلت وعمري 3 سنوات".

وأكملت نيللي: "أنا بقول كفاية كده وأنا قدمت حاجات كتيرة معتزة بيها وخلاويص كده".