محافظ شمال سيناء: أهالي سيناء رفضوا وتبرأوا من الفئة الضالة



قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أرحب بصانعي غذاء العقول وصانعي الأجيال مرحبا بكم على أرض الفيروز وأرض البطولات، مرحبا بكم على البقعة المباركة في الأرض التي شهدت اتصال السماء بالأرض، حينما كلم الله عبده موسى مرحبا بكم على الأرض التي كانت على مر العصور مقبرة للغزاة.



وأضاف محافظ شمال سيناء خلال حفل افتتاح قصر ثقافة العريش، اسمحوا لي أن أحيي رجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة المدنية واسمحوا لي أن أحيي رجال ونساء محافظة شمال سيناء الذين رفضوا أن تدنس أرضهم وبيوتهم بالفئة الضالة.



واختتم المحافظ بقوله، أوجه الشكر للدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة على تنفيذه المشروع في الفترة المحددة وأشكر رجال جهاز الخدمة الوطنية لإنجازهم المشروع واتقدم بالشكر لفرق الفنون الشعبية وفناني دار الأوبرا الذين شاركونا اليوم فرحتنا بافتتاح قصر ثقافة العريش. وأعد وزيرة الثقافة أن نعلن العام المقبل شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية.



يذكر أن مساحة قصر ثقافة العريش ١٩٥٠ مترا مربعا، ويتكون من دور أرضى، وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع ٧٠٠ زائر بالإضافة إلى غرف الفنانين، وقاعة الفنون الشعبية، ومناطق الخدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة الموسيقى، وقاعة الندوات.