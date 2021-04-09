عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة CLS موديل 2022 | صور

مرسيدس تكشف عن نسختها
مرسيدس تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة CLS موديل 2022 | صور

تستعد شركة مرسيدس العريقة للكشف عن اصدارها الرياضي الجديد CLS، خلال شهر ابريل 2021، و تعتبر سلسلة CLS واحدة من اقوى الاصدارات الرياضية و التي انطلقت للمرة الاولى في عام 2004، بينما جاءت الاطلالة الجديدة لعام 2022 بالعديد من التجهيزات و التي تتناسب مع التقنيات الحديثة و التي يشهدها مجال تصنيع السيارات.

من المتوقع أن تأتي السيارة بتكنولوجيا هجينة متطورة، حيث زودت بمحرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 429 حصان، و 520 نيوتن/ متر من عزم الدوران، بينما يعزز النظام الهجين قدرات السيارة بقوة اضافية تبلغ 21 حصان، مع 250 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

 

تقدر السرعة القصوى لهذه النسخة بـ 250 كم/ساعة، و من خلال هذه القدرات الفنية الفائقة تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 4.30 ثانية فقط.

 

تحتوي السيارة على حزمة من وسائل الأمن و المساعدة، و التي تتضمن نظام Active Stop-and-Go Assist الخاص بتحديد المسار، و برنامج الفرامل النشطة و التي تعزز من قدرات السيارة على تفادي الاصطدامات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و برامج المكابح الاكثر تطورًا، و مستشعرات الركن و كاميرات كشف الطريق.

 

و تضم المقصورة الداخلية شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و لوحة عدادات كبيرة، و نظام MBUX، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و مقاعد من الجلد الفاخر، مع تطعيمات داخلية بملمس الخشب.

كما ترتكز على عجلات رياضية، تدعمها جنوط معدنية انيقة متعددة الاضلاع، و عواكس ضوئية، و منظومة عادم ثنائية، و مقدمة انسيابية تميزها الشبكة الأمامية و التي تأتي باطلالة متعددة المقاطع، مع مصابيح أمامية اكثر عدوانية.

اخبار السيارات مرسيدس اخبار صدى البلد للسيارات اسعار سيارات صدى البلد CLS موديل 2022

ترشيحاتنا

فلتت منك المرة دي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ فرج عامر بشأن العرض الإماراتي لـ الهاني سليمان

لديه أبناء وجيران.. اكتشاف جثة مسن بعد 9 سنوات من وفاته

سنن يوم الجمعة حث عليها النبي ونصح بها العلماء .. احرص عليها حتى لا يفوتك فضلها

قاد فريقا هنديا.. شوبير يستنكر تعيين فينجادا مديرا فنيا لـ اتحاد الكرة المصري

إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها في يناير الماضي

ضرب مبرح.. أب يصارع الموت بعد محاولته حماية نجله من التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

لديه أبناء وجيران.. اكتشاف جثة مسن بعد 9 سنوات من وفاته

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

أهالى  دكرنس يشيعون جثمان الطفلة "ريماس " ويطالبون بالقصاص من قاتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد