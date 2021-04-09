مرسيدس تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة CLS موديل 2022 | صور

تستعد شركة مرسيدس العريقة للكشف عن اصدارها الرياضي الجديد CLS، خلال شهر ابريل 2021، و تعتبر سلسلة CLS واحدة من اقوى الاصدارات الرياضية و التي انطلقت للمرة الاولى في عام 2004، بينما جاءت الاطلالة الجديدة لعام 2022 بالعديد من التجهيزات و التي تتناسب مع التقنيات الحديثة و التي يشهدها مجال تصنيع السيارات.

من المتوقع أن تأتي السيارة بتكنولوجيا هجينة متطورة، حيث زودت بمحرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 429 حصان، و 520 نيوتن/ متر من عزم الدوران، بينما يعزز النظام الهجين قدرات السيارة بقوة اضافية تبلغ 21 حصان، مع 250 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

تقدر السرعة القصوى لهذه النسخة بـ 250 كم/ساعة، و من خلال هذه القدرات الفنية الفائقة تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 4.30 ثانية فقط.

تحتوي السيارة على حزمة من وسائل الأمن و المساعدة، و التي تتضمن نظام Active Stop-and-Go Assist الخاص بتحديد المسار، و برنامج الفرامل النشطة و التي تعزز من قدرات السيارة على تفادي الاصطدامات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و برامج المكابح الاكثر تطورًا، و مستشعرات الركن و كاميرات كشف الطريق.

و تضم المقصورة الداخلية شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و لوحة عدادات كبيرة، و نظام MBUX، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و مقاعد من الجلد الفاخر، مع تطعيمات داخلية بملمس الخشب.

كما ترتكز على عجلات رياضية، تدعمها جنوط معدنية انيقة متعددة الاضلاع، و عواكس ضوئية، و منظومة عادم ثنائية، و مقدمة انسيابية تميزها الشبكة الأمامية و التي تأتي باطلالة متعددة المقاطع، مع مصابيح أمامية اكثر عدوانية.