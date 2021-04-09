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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. التحقيق مع مسؤول خالف قرار حظر التجول الليلي في رمضان

صدى البلد

أمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة شمال شرق المغرب، بالتحقيق مع مسؤول محلي اتهم بالتحريض على مخالفة قرارات السلطات بشأن حظر التجول.

ونشر المكي الحنودي رئيس بلدية لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، تدوينة عبر حسابه في فيسبوك، يسمح فيها لسكان المنطقة التابعة لاختصاصه بالتجول بعد الإفطار في رمضان عكس ما فرضته السلطات، متوعدا باللجوء إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الحكومة.

واعتبرت النيابة العامة في بلاغ رسمي نشرته يوم الخميس، أن الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض للغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية".

وقررت النيابة فتح تحقيق في الموضوع سيتم على ضوء نتائجه اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

وكتب المكي الحنودي في تدوينته يوم الأربعاء: "سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات، بصفتي رئيسا لجماعة (بلدية) لوطا وضابطا للشرطة الإدارية، وحسب الأنظمة الجاري العمل بها، أرخص لكم بالتجول في تراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الإفطار إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية".

 

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