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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير عن إصابات الأهلى : هو في إيه في دفاع الأهلي .. محمد هاني ممكن ميلعبش

صدى البلد

نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” .

 

وكتب شوبير “ هو في ايه في دفاع الأهلي مع الإصابات علي معلول وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وسامع إن محمد هاني كمان ممكن ميلعبش !!! ”.

 

و كشف الإعلامي أحمد شوبير،  حقيقة وجود مفاوضات من جانب مسئولي النادي الزمالك، من أجل ضم وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع أزارو أجل خلافة مصطفى محمد،  الذي رحل عن النادي في الانتقالات الشتوية الماضية إلي نادي جالطة سراي التركي.

 

وقال شوبير في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: “وكيله أكد لي إنه مرتاح في نادي الاتفاق السعودي، ومسألة المفاوضات التي ترددت خلال الفترة الماضية من جانب نادي الزمالك لا أساس لها من الصحة بشكل نهائي".

 

وأضاف: “وليد أزارو راتبه فى نادي الاتفاق السعودي كبير، واللاعب يريد استكمال مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي، ولا يريد العودة إلى الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الحالية بشكل نهائي”.

 

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