إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها في يناير الماضي
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن إيران أفرجت عن ناقلة نفت كورية جنوبية كانت قد احتجزتها في يناير الماضي.
واحتجز الحرس الثوري الإيراني يوم 4 من يناير الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تي هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية.
وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارا من ميانمار، وبحارين إندونيسيين وبحارين فيتناميين.
وفي يوم 2 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.
ويوجد حاليا في إيران فيما يتعلق بقضية احتجاز السفينة 14 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين من بينهم القبطان و6 بحارة من ميانمار وبحاران من فيتنام وبحار من إندونيسيا.