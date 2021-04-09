ضبط كميات من قمر الدين وياميش رمضان فاسدة بالقليوبية .. صور

استعدادًا لـ«رمضان»

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان في القليوبية حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمناسبه قرب حلول شهر رمضان، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لحماية المواطنين من الغش التجاري.



وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الحملة تضمنت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بناحية القناطر الخيرية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات منها 180 لفة قمرين الدين، وذلك لعدم مطابقة للمواصفات حيث أنها تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح بها، بالإضافة إلى 150 كيس شطة لإرتفاع نسبة الرماد ولإضافة ألوان صناعية وقد أثبتت نتيجة التحليل ذلك.



كما تم سحب عينات مختلفة من ياميش رمضان وذلك للتأكد من صلاحيتها معملياً، كما تم إعدام 10 كيلو جرام من عين الجمل والزبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التوصية بغلق مصنع للحلويات الشرقية والغربية لوجود خطر داهم، بالإضافة إلى تحرير 20 محضر لمخالفات الشهادات الصحية واشتراطات النظافة.



وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية رفع درجه الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ استقبالاً لشهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ونظرا لتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام.



ووجه مجاهد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بكافة المحطات بمختلف المناطق والقطاعات داخل محافظة القليوبية وانتظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة بالإضافة لإيقاف كافة الإجازات إلا في حالة الضرورة القصوى.



ووجه، فرق المتابعة الميدانية بمتابعة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت بالإضافة إلى متابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرأ وخاصة التي قد تؤثر على انتظام ضغوط المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها لحين الانتهاء منها في أسرع وقت.



وشدد على قطاع المعامل والجودة بضرورة متابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كافة البلاغات والحالات الطارئة، والتنسيق الكامل بين إدارة الخط الساخن والإدارة العامة للأمن لمتابعة البلاغات والحالات الطارئة وخاصة البلاغات المتعلقة بإهدار المياه بمختلف أنواعها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع توقيع الغرامات على المخالفين.

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