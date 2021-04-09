ريهام عبد الغفور تروج لمسلسل «قصر النيل» على انستجرام

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها عبر حسابها بانستجرام صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الرمضاني "قصر النيل ".

وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة “‏‪استنونا في رمضان مسلسل قصر النيل ..كل سنة وانتم طيبين

وتشارك ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل قصر النيل مع كل من صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي.

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول فترة الستينيات ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى تطرات فى هذا الفترة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.

