عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشر فيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل

جو رعد يفجر مفاجأة: أصالة تزوجت.. وخطبة إبنتها «شام» اليوم

أصالة وابنتها شام
أصالة وابنتها شام الذهبي

كشف الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد، عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها اليوم الجمعة، في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل. 

جو رعد يؤكد زواج أصالة

وقال جو رعد في فيديوهاته، إنه لا يعلم حتى الآن معلومات حول إقامة حفل زفاف لأصالة،في ظل الظروف الحالية، لكنه أكد على أن الزواج تم، مشيرًا إلى أن كل زواج له ظروفه ووقته، وأن صديقته سعيدة وهو الأهم، قائلا:" المهم إنها لقت سعادتها مع النائب البرلماني المصري". 

وأوضح جو رعد، أن منزل أصالة، يتزين استعدادا لحفل خطبة شام الذهبي، اليوم الجمعة، لكنه لن يستطع الحضور، في الوقت الذي تؤكد فيه مواقع الأخبار إعلان أصالة لخبر زواجها اليوم رسميا. 

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية أنباء حول خطبة شام الذهبي، من رجل أعمال شاب يدعى أحمد هلال، وأكدت هذه الأنباء في تصريحات لها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. 

كما نشر الصحفى ربيع هنيدي، المقرب لعدد كبير من الفنانين، تهنئة لأصالة على حسابه بتطبيق انستجرام، عن زواجها، قائلا:" أبارك شخصيا للأخت الصديقة النجمة أصالة قرار ارتباطها .. لهما كل التقدير.. وألف مبروك". 

أعلنت أصالة في بداية العام الماضي، انفصالها عن المخرج طارق العريان، والد ابنيها التوأم آدم وعلي، بعد فترة طويلة من الشائعات حول علاقتهما، وتحدثت أصالة في العديد من وسائل الإعلام حول مرورها بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، لكنها في طريقها للتعافي. 

وقالت أصالة في نوفمبر الماضي، إنها لن تتزوج مرة ثالثة، بعد انتهاء علاقتها بطارق العريان، وأيمن الذهبي والد شام وخالد الذهبي، وأنه ستكتفي بتربية أبنائها والتركيز على عملها وأصدقائها. 

تحضر أصالة حاليا لغناء 4 تترات في مسلسلات رمضان، منها بنت السلطان، مسلسل قصر النيل، وحرب أهلية، فيما رفضت الإفصاح عن اسم المسلسل الرابع ليكون مفاجأة لجمهورها.

 ظهرت أصالة أمس، في حفل الفنانة لينا شماميان بدار الأوبرا المصرية، وصعدت على المسرح تلبية لدعوة ابنة بلدها السورية، التي طلبت منها الغناء معها، وقدمتا سويا أغنية بالي معاك.

 

أصالة شام الذهبي جو رعد زواج أصالة أحمد عبد المجيد

ترشيحاتنا

خبيرة عن زيارة الرئيس التونسي للقاهرة: مصر تتبنى جميع التوجهات على مستوى العالم

مصدر مسؤول بالترجي لـ صدى البلد: تأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال في صالحنا

تويوتا تطرح GR 86 الرياضية الجديدة كليا.. صور

وزيرة الهجرة توجه شكرا للفنان العالمي مينا مسعود على ترويجه لاحتفالية "موكب المومياوات"

في آخر جمعة من شعبان.. شاهد أكبر تجمع للمعتمرين والمُصلين بالمسجد الحرام

بدء التحقيق مع رئيس حي ١٥ مايو لمخالفته قرارات البناء في الدقي.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

بـ 400 جنيه.. احجز مقعدا خاليا على رحلات مصر للطيران الدولية | تفاصيل

الزمالك مهدد بخصم نقاط من الدوري وحظر الانتقالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد