جو رعد يفجر مفاجأة: أصالة تزوجت.. وخطبة إبنتها «شام» اليوم

نشر فيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل

كشف الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد، عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها اليوم الجمعة، في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل.

جو رعد يؤكد زواج أصالة

وقال جو رعد في فيديوهاته، إنه لا يعلم حتى الآن معلومات حول إقامة حفل زفاف لأصالة،في ظل الظروف الحالية، لكنه أكد على أن الزواج تم، مشيرًا إلى أن كل زواج له ظروفه ووقته، وأن صديقته سعيدة وهو الأهم، قائلا:" المهم إنها لقت سعادتها مع النائب البرلماني المصري".

وأوضح جو رعد، أن منزل أصالة، يتزين استعدادا لحفل خطبة شام الذهبي، اليوم الجمعة، لكنه لن يستطع الحضور، في الوقت الذي تؤكد فيه مواقع الأخبار إعلان أصالة لخبر زواجها اليوم رسميا.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية أنباء حول خطبة شام الذهبي، من رجل أعمال شاب يدعى أحمد هلال، وأكدت هذه الأنباء في تصريحات لها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كما نشر الصحفى ربيع هنيدي، المقرب لعدد كبير من الفنانين، تهنئة لأصالة على حسابه بتطبيق انستجرام، عن زواجها، قائلا:" أبارك شخصيا للأخت الصديقة النجمة أصالة قرار ارتباطها .. لهما كل التقدير.. وألف مبروك".

أعلنت أصالة في بداية العام الماضي، انفصالها عن المخرج طارق العريان، والد ابنيها التوأم آدم وعلي، بعد فترة طويلة من الشائعات حول علاقتهما، وتحدثت أصالة في العديد من وسائل الإعلام حول مرورها بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، لكنها في طريقها للتعافي.

وقالت أصالة في نوفمبر الماضي، إنها لن تتزوج مرة ثالثة، بعد انتهاء علاقتها بطارق العريان، وأيمن الذهبي والد شام وخالد الذهبي، وأنه ستكتفي بتربية أبنائها والتركيز على عملها وأصدقائها.

تحضر أصالة حاليا لغناء 4 تترات في مسلسلات رمضان، منها بنت السلطان، مسلسل قصر النيل، وحرب أهلية، فيما رفضت الإفصاح عن اسم المسلسل الرابع ليكون مفاجأة لجمهورها.

ظهرت أصالة أمس، في حفل الفنانة لينا شماميان بدار الأوبرا المصرية، وصعدت على المسرح تلبية لدعوة ابنة بلدها السورية، التي طلبت منها الغناء معها، وقدمتا سويا أغنية بالي معاك.