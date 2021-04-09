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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرض خالد النبوي لوعكة صحية

وعكة صحية شديدة.. منة فضالي تطلب الدعاء لـ خالد النبوي

منة فضالي وخالد النبوي
منة فضالي وخالد النبوي

وجهت الفنانة منه فضالي الدعم لصديقها الفنان خالد النبوي بعد تعرضة تعرضة لوعكة صحية شديدة.

 ‬‏‪ونشرت منة فضالي عبر انستجرام صورة لها مع خالد النبوي وعلقت قائلة "خالد النبوي زميل محترم وبستمتع بالشغل معاه دائما صديقي سلامتك مليون سلامه والله الشافي ارجو الدعاء له بالشفاء العاجل  #خالد_النبوي_سلامتك

 وأعلنت السيدة منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي مرض زوجها، في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك، دون تحديد الحالة الصحية التي يمر بها حاليا. 

 وكتبت منى المغربي منشورا مقتضبا قائلة:" خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله"، ولم تشارك متابعيها على فيسبوك مزيدا من المعلومات. 

يأتي ذلك في ظل تداول شائعة على السوشيال ميديا، تفيد بإصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا، وسوء حالته الصحية إثر تعرضه لأعراض شديدة من المرض. 

شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع فيسبوك، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.
 

الفنان خالد النبوي خالد النبوى الفنانة منه فضالى الفنانة منة فضال وعكة صحية

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