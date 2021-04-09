عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في آخر جمعة من شعبان.. شاهد أكبر تجمع للمعتمرين والمُصلين بالمسجد الحرام

أكبر عدد من المعتمرين
أكبر عدد من المعتمرين في آخر جمعة من شعبان بالمسجد الحرام

شهد المسجد الحرام ، اليوم الجمعة، توافد أكبر عدد من المعتمرين والمُصلين في آخر جمعة من شعبان، وذلك منذ أن تم فتح العمرة خلال جائحة كورونا.

اقرأ أيضًا..

100 مراقب لأبواب الحرمين ونقل منبر الخطبة خلف المقام في آخر جمعة من شعبان.. بالصور

أدى جموع المصلين ، اليوم، صلاة الجمعة الأخيرة في شهر شعبان في المسجد الحرام، وسط توافد أكبر عدد من المعترمين والمصلين، منذ فتح العمرة خلال فترة جائحة كورونا، وقبل تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة مع بداية شهر رمضان المبارك، والتي تلزم أن يكون المعتمرين والمصلين محصنين بحصولهم على جرعة لقاح كورونا.. وامتلأ صحن بالمصلين والطائفين منذ الصباح الباكر

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بتهيئة وتوفير جميع الخدمات اللازمة وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامة وشاركت الجهات الأمنية في قيادة قوة أمن المسجد الحرام والطوارئ ومنسوبي أمن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في تنظيم المصلين كما شاركت الفرق التطوعية لهيئة الهلال الأحمر وجامعة أم القرى والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

فضائل رمضان في خطبة خياط

وقد أم المصلين الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط ، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث تتحدث في خطبة الجمعة عن فضائل شهر رمضان الكريم وأهمية اغتنام الأيام المباركة، للتزود من الطاعات والعمل الصالح وخاصة تلاوة القرآن الكريم، داعيًا المُصلين إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وشكر النعم ، التي لا تعد ولا تحصى، كما سأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها.

كورونا تغلق 7 مساجد في السعودية 

وكانت في الأسبوع الماضي ، قد أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية يوم الأحد، 7 مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 56 يومًا 461 مسجدًا تم فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، موضحة أن المساجد المغلقة 6 مساجد في منطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيه حالة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجد أربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وحذّرت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخ في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الإحترازية والتي قد تكون سببًا في إيذاء مرتادي بيوت الله، مؤكدة على الجميع بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.

 

إمام المسجد الحرام المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة الأخيرة في شعبان فضائل شهر رمضان أسامة خياط أعداد المعتمرين

ترشيحاتنا

خبيرة عن زيارة الرئيس التونسي للقاهرة: مصر تتبنى جميع التوجهات على مستوى العالم

مصدر مسؤول بالترجي لـ صدى البلد: تأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال في صالحنا

تويوتا تطرح GR 86 الرياضية الجديدة كليا.. صور

وزيرة الهجرة توجه شكرا للفنان العالمي مينا مسعود على ترويجه لاحتفالية "موكب المومياوات"

في آخر جمعة من شعبان.. شاهد أكبر تجمع للمعتمرين والمُصلين بالمسجد الحرام

بدء التحقيق مع رئيس حي ١٥ مايو لمخالفته قرارات البناء في الدقي.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

بـ 400 جنيه.. احجز مقعدا خاليا على رحلات مصر للطيران الدولية | تفاصيل

الزمالك مهدد بخصم نقاط من الدوري وحظر الانتقالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد