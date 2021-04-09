في آخر جمعة من شعبان.. شاهد أكبر تجمع للمعتمرين والمُصلين بالمسجد الحرام

شهد المسجد الحرام ، اليوم الجمعة، توافد أكبر عدد من المعتمرين والمُصلين في آخر جمعة من شعبان، وذلك منذ أن تم فتح العمرة خلال جائحة كورونا.

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أدى جموع المصلين ، اليوم، صلاة الجمعة الأخيرة في شهر شعبان في المسجد الحرام، وسط توافد أكبر عدد من المعترمين والمصلين، منذ فتح العمرة خلال فترة جائحة كورونا، وقبل تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة مع بداية شهر رمضان المبارك، والتي تلزم أن يكون المعتمرين والمصلين محصنين بحصولهم على جرعة لقاح كورونا.. وامتلأ صحن بالمصلين والطائفين منذ الصباح الباكر

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بتهيئة وتوفير جميع الخدمات اللازمة وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامة وشاركت الجهات الأمنية في قيادة قوة أمن المسجد الحرام والطوارئ ومنسوبي أمن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في تنظيم المصلين كما شاركت الفرق التطوعية لهيئة الهلال الأحمر وجامعة أم القرى والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

فضائل رمضان في خطبة خياط

وقد أم المصلين الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط ، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث تتحدث في خطبة الجمعة عن فضائل شهر رمضان الكريم وأهمية اغتنام الأيام المباركة، للتزود من الطاعات والعمل الصالح وخاصة تلاوة القرآن الكريم، داعيًا المُصلين إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وشكر النعم ، التي لا تعد ولا تحصى، كما سأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها.

كورونا تغلق 7 مساجد في السعودية

وكانت في الأسبوع الماضي ، قد أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية يوم الأحد، 7 مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 56 يومًا 461 مسجدًا تم فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، موضحة أن المساجد المغلقة 6 مساجد في منطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيه حالة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجد أربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وحذّرت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخ في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الإحترازية والتي قد تكون سببًا في إيذاء مرتادي بيوت الله، مؤكدة على الجميع بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.