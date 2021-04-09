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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

3 رسائل من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيت السنغالي

صدى البلد

 

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الختامي اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في اللقاء من أجل تحقيق الفوز، كما طالبهم باستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وأكد كارتيرون على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.

ويستعد الزمالك للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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