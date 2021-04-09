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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحمي من أمراض الصيف.. تعرف على فوائد تناول التفاح

التفاح المثلج
التفاح المثلج

يُعرف التفاح المثلج بالعديد من الأسماء مثل فاكهة النخيل والعديد من الأسماء الأخرى، كما أن التفاح المثلج يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وبسبب محتواه المائي العالي وقدرته على التبريد يعد التفاح المثلج من الفواكه المميزة خلال فصل الصيف.

 

ووفقا لما قدمه موقع boldsky إليكم أهم فوائد تناول التفاح المثلج على الصحة…

- يرطب الجسم 

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يحتوي التفاح المثلج على حوالي 85 جرامًا من الماء لكل 100 جرام من الفاكهة، وتساعد الكمية العالية من الماء في الفاكهة على إطفاء العطش خلال موسم الصيف ومنع خطر الإصابة بالجفاف والمضاعفات ذات الصلة مثل الغثيان والصداع.

- يعالج التعب 

التعب شائع خلال فصل الصيف بسبب التعرق المفرط، وقد يساعد التفاح المثلج في محاربة التعب عن طريق ترطيب الجسم ، وتحقيق التوازن بين الإلكتروليتات وتوفير العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

- ينشط الجسم 

يمتلئ التفاح المثلج بالعناصر المغذية مثل الصوديوم والبوتاسيوم ، إلى جانب فيتامينات ب المعقدة وفيتامين أ وفيتامين ج والزنك والحديد والمواد الكيميائية النباتية، وتساعد هذه المركبات معًا في موازنة المنحل بالكهرباء في الجسم وتجديد الطاقة المفقودة التي فقدها بسبب التعرق المفرط ، خاصة بسبب حرارة الصيف.

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