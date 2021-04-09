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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في مزرعة| الداخلية تحبط إعادة تدوير 13 طربة حشيش بالسويس

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش، ومحاولتهما إعادة خلطه وتدويره لمضاعفة كمياته.

 

اتخذ العنصران من مزرعة كائنة بدائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما، وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها بـ (13 طربة لمخدر الحشيش – عدد 2 مكبس بمشتملاتهما – سيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

 وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رصد نشاط العنصرين الاجراميين مع إدارة مكافحة المخدرات، قطاع (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن السويس والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. 

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

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