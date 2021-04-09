عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ألم ودموع.. موقف مؤثر من الأمير فيليب تجاه حفيديه في جنازة الأميرة ديانا

موقف مؤثر من الأمير
موقف مؤثر من الأمير فيليب تجاه حفيديه في جنازة الأميرة ديانا

في ظل الألم والحزن على فراق والدتهما الأميرة "ديانا" جراء حادث سيارة عام 1997، تعين على الأميرين "ويليام" و"هاري" تحمل هذا الألم والسير ببطء وراء نعشها أمام العالم ووسائل الإعلام التي كانت تتابع مراسم الجنازة لحظة بلحظة، وشوهد كل منهما وقد كان يحني رأسه وبدا عليهما الألم الشديد، وكانا آنذاك في عمر 15 و12 عامًا على التوالي، ولعب جدهما الأمير "فيليب" دورًا في دعمهما خلال مراسم الجنازة.

وشوهد الأميران برفقة والدهما الأمير "تشارلز" وجدهما دوق إدنبرة الأمير "فيليب" وخالهما "تشارلز سبنسر" في موكب الجنازة.

وفي مثل هذه السن المبكرة، فقد كان الأخوان "ويليام" و"هاري" غير متأكدين من قدرتهما على أداء مهمة السير وراء نعش والدتهما خلال الجنازة التي كانت محط أنظار العالم آنذاك.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الأمير "فيليب"، الذي أعلن قصر "باكنجهام" الملكي وفاته اليوم، كان قلقًا على حفيديه؛ وفي بادرة مؤثرة عرض عليهما أن يصاحبهما في الرحلة الأليمة من قصر "كنسينجتون" إلى كنيسة "وستمنستر" وراء نعش الأميرة "ديانا" التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 36 عامًا.

وفيما يتعلق بهذا الصدد، فقد صرح مسئول علاقات حكومية سابق لصحيفة "Evening Standard" البريطانية، بأنه خلال مكالمة جماعية مع أفراد من العائلة المالكة في الفترة التي سبقت جنازة الأميرة الراحلة "كنا جميعًا نتحدث عن كيفية مشاركة ويليام وهاري وفجأة ظهر صوت الأمير فيليب وكان منزعجًا حقًا".

واستطرد مسئول العلاقات الحكومية أن الأمير، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 99 عامًا، صاح آنذاك قائلًا: الأمر يتعلق بالولدين.. لقد فقدا والدتهما".

ويقال إن الأمير الراحل أخبر حفيديه في الليلة السابقة للجنازة: "سوف أسير إذا سرتما"، في محاولة لدعمهما وحثهما على المشاركة في موكب الجنازة، وقد التزم بكلمته فعليًا وأصبح مصدر دعم كبير لحفيديه خلال هذه المحنة.

وفقًا للخبيرة في شئون العائلة المالكة البريطانية "إنجريد سيوارد"، فإن شقيق "ديانا" كان يرى أنه يجب أن يكون الوحيد الذي يسير وراء نعشها، وهو رأي قيل إن العائلة المالكة اختلفت معه، حيث أراد الأمير "تشارلز" أن يسير وراء نعشها برفقة "ويليام" و"هاري" تعبيرًا عن احترامه لزوجته السابقة.

وفي البداية، رفض الأمير "ويليام" بشكل قاطع، لكن "تشارلز" حاول إقناعه بأن عدم مرافقته لهم يعد موقفًا خاطئًا، وتدخل الأمير "فيليب" وفي النهاية وافق "ويليام على المشاركة لكن بشرط وحيد وهو أن يسير جده بجانبه، وهو ما حدث بالفعل.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن علاقة الأميرة "ديانا" بدوق إدنبرة الراحل توترت قبل وفاتها وبعد طلاقها من الأمير "تشارلز"، لكن "ويليام" كان دائمًا مقربًا من جده بدرجة كبيرة.

وصرح "ويليام" بأن قرار مشاركته وشقيقه "هاري" في موكب جنازة والدتهما لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة قرار عائلي جماعي، وأضاف: "شعرتُ بأنني إذا نظرت إلى الأرض ونزل شعري على وجهي.. فلن يتمكن أحد من رؤيتي".

الملكة ودوق إدنبره لأمير فيليب
الملكة ودوق إدنبره لأمير فيليب
الأميران ويليام وهاري خلال جنازة الأميرة ديانا
الأميران ويليام وهاري خلال جنازة الأميرة ديانا
موكب جنازة الأميرة ديانا
موكب جنازة الأميرة ديانا
نعش الأميرة ديانا
نعش الأميرة ديانا
الملكة وزوجها الأمير فيليب
الملكة وزوجها الأمير فيليب
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
اخبار منوعات وفاة الأمير فيليب الأميرة ديانا الامير هاري الأمير ويليام جنازة الاميرة ديانا

موضوعات متعلقة

لماذا لم يحصل الأمير فيليب على لقب ملك؟

حب وزواج لأكثر من 73 عامًا.. أشهر رسائل الأمير فيليب الرومانسية لـ الملكة إليزابيث

كيف واصلت الملكة إليزابيث مهامها الرسمية خلال الأيام الأخيرة لـ الأمير فيليب؟

ترشيحاتنا

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

مذبحة دير ياسين | وقفوا على الحياد وآثروا السلم فكانت الخيانة جزاءهم

الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

ضد الاقتصاد| إبراهيم عيسى ينتقد عدد الأعمال الدرامية لمسلسلات رمضان 2021..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يفجر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة الوافدة

مش هنسى لما كلمت أمى تطبطب عليها| نشوى مصطفى في رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

المزيد