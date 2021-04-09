84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 84.1% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، على الأسهم خلال الأسبوع الماضي، فيما استحوذ الأجانب على نسبة 9.2%، والعرب على 6.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 110.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6%، وسجل العرب 6.7%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 510.2 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 301.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع جماعي للمؤشرات

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10303.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1876.56 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 5.71% مغلقًا عند مستوى 2794.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 12665.03 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248.10 نقطة.