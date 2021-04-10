مكتب شكاوى المرأة بالقومى للمرأة يواصل فعاليات اليوم الثالث لورشة العمل التدريبية

يواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة فعاليات اليوم الثالث لورشة العمل التدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة - جرائم تقنية المعلومات - الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية على مدار أربعة أيام فى الفترة بين ٧ إلى ١٠ أبريل الجارى بمحافظة جنوب سيناء .

استعرض المستشار حسن الحسينى رئيس محكمة الاستئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، مواد قانون الأسرة ١ لسنة ٢٠٠٠ و ١٠ لسنة ٢٠٠٤ و حكمه على الخطبة ورد المهر و رد الشبكة و رد الهدايا بالإضافة إلى تناوله إثبات الزواج و إثبات النسب، واشكاليات النفقة والطلاق والحضانة، مؤكدا أعلى أهمية أن يكون المحامون مطلعين على مواد القانون حتى يتمكنوا من وصف القضية و اختيار اسباب الدعوة و دائرتها .



يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار اربعة ايام حول اختصاص مكتب شكاوى المرأة المعنية بجرائم العنف ضد المرأة - جرائم تقنية المعلومات - الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية .

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