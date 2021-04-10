ملك الأفورة.. تعليق كوميدي من أحمد عبد العزيز علي كوميكس السوشيال ميديا علي أعماله

رد الفنان أحمد عبد العزيز، ضاحكا على ما ينتشر على السوشيال بأنه لقب بـ ملك الأفورة ، قائلا :"مبزعلش ولكن بنبسط، وأي تعليق أظهر في يعني أعمال لها تأثير وموجودة وعايشة مع من يستخدمها".

وتابع عبد العزيز، في حواره لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن هناك كوميكسات كثير تكون رائعة ومحببة للجميع، مستدركا أنه :"أنا دارس وبقالي كتير في التدريس وعارف أهمية جرعة التعبير جيدا".

فيما تحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن أصعب المواقف التي عاشها وتعرض لها في حياة، مؤكدا أن حياته مليء بالصعوبات وهذا أمر طبيعي في حياة الإنسان.

وأضاف عبد العزيز، أنه موقف وفاة والدي كان من أصعب المواقف اللي أتعرضت لها في حياتي، متابعا أنه توفي وهو ساجد في صلاة الظهر، في شالية خاص بي في الساحل.

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، دورة في مسلسل الأب الروحي وتجسيده لشخصية سليم العطار، مؤكدا أن هذه الشخصية تطلبت منه تركيز كبير في تجسيدها.

وأضاف أن شخصية سليم العطار كانت لتجار سلاح ولكن في نفس الوقت كان رجل وطني وظهر هذا الأمر عندما لاحظ هناك جماعات إرهابية ستأخذ هذا السلاح بلّغ عنهم الشرطة.

وتابع الفنان أحمد عبد العزيز، أن مسلسل "مين اللي ما يحبش فاطمة"، على الرغم من أنه مر عليه ما يقرب من 24 سنة، وهو من أجمل الأعمال التي أحبها.

فيما كشف الفنان أحمد عبد العزيز، تفاصيل مشاركة في مسلسل كلبش وتجسد شخصية اللواء جلال خطاب، مؤكدا أن هذا الدور لم يكن بالسهل وكان صعب وتتطلب مجهود كبير مني.

وأضاف عبد العزيز، أنه مؤلف المسلسل باهر دويدار أجاد في عمله ورسم أبعاد الشخصية، ما بين طبيعة عملها والجوانب الإنسانية، مستدركا أنه :"تفاعلت مع الشخصية بشكل كبير".

وعبر عن تقديره لرد الأفعال على العمل ودورة، قائلا :"ردود الفعال كانت رائعة من نخبة من الضباط المتميزين ولاحظت أن الشخصية لها مصداقية كبيرة لدى الجمهور".

فيما قال الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، إن درست في التمثيل بشكل جيد جدا، مضيفا أن يعفر جيدا التعبير والتي لابد أن لا تكون أقل ولا أكثر.

وأضاف عبد العزيز، أنه ما نشر من أخبار بشأن بيع أثاث منزله بسبب المرور بأزمة مالية وابتعادي عن الأعمال الفنية غير صحيح، ضاحكا :"هذا لم يحدث تماما، ومافيش المشهد ده خالص، وهذا الأمر من تأليف الصحافة الغير صحيحة، ولم أهتم بمن نشر هذا الخبر الغير صحيح".

وتابع الفنان الكبير، أنه بالفعل كنت أبيع شقة أملكها في محافظة الإسكندرية وبعدها قرر بيع العفش كونها لا يوجد لازمة له، لافتا إلى انه بالفعل مر بأزمات ولكن لم تصل به لهذا المرحلة.

وفي السياق نفسه أشار الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، إلى أنه أحترف التمثيل متأخر بعض الشيء، مؤكدا أنه كان يهوى التمثيل وهذا سبب قوي لدخوله عالم الفن.

