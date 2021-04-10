في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. فيلم عالمي تسبب في تركه فاتن حمامة وتوفي ابنه دون الاعتراف به

يحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف أو لورانس العرب ؛ حيث ولد في مثل هذا اليوم .

وُلد ميشيل ديمتري شلهوب الشهير بعمر الشريف في 10 أبريل 1932 في الإسكندرية لأسرة كاثوليكية ثريّة من شوام مصرمن ذوي الأصول السورية اللبنانية. ترجع أصول والده إلى مدينة زحلة اللبنانية، وكان والده تاجر أخشاب، أما والدته كلير سعادة فكانت سيدة مجتمع من أسرة ذات أصول لبنانية - سورية أرستقراطية.

وكان والده يحلم أن يعمل معه في تجارة الخشب، لكن بسب عشقة للتمثيل تخلى عن حلم والده وذهب إلى لندن لدراسة التمثيل في " الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية"، ومن بعد ذلك " انطلقت أول أفلامه مع النجمة فاتن حمامة، في فيلم "صراع في الوادي"، إلا أن السبب في ترشيحه للدور كان صديقه المخرج يوسف شاهين.

من ذلك الوقت وتصاعدت نجومية الفنان عمرو الشريف، ونشأت قصة حب بينه وبين سيدة الشاشة العربية الفنانه فاتن حمامة، ولكن كان يتوجب عليه إشهار إسلامه حتى تكتمل قصه حبهما، وبالفعل وبلا تردد أشهر الفنان عمر الشريف إسلامه للمرة الأولي، حين وقف أمام محكمة مصر الشرعية لينطق الشهادتين عام 1955، لينطلق بعد ذلك سريعا إلي منزل " فاتن"، حيث كان المأذون في انتظاره لعقد قرانهم،ا وكان للقاء الأول سحر قوي في قصة الحب التي جمعت بينهما وتكللت بالزواج.

إشهار إسلامه للمرة الثانية.. في صفقة عمل اضطر "الشريف" للذهب إلي السعودية للقاء عدد من رجال الأعمال السعوديين، راوده سؤال "لماذا لا أؤدي العمرة؟"، خاصة أنه سمع كثيرا عن متعة دخول الحرم وزيارة بيت الله الحرام، والشعور بالنشوة والروحانيات الإلهية.

وبالرغم من أن فيلم "لورانس العرب" كان السبب في وصوله للعالمية، إلا أنه كان السبب أيضًا في فقدانه لحب عمره "فاتن حمامة"، بعد رفضها ترك بلدها والسفر معه للخارج، حيث نشبت بينهما الكثير من الخلافات التي أدت للانفصال في منتصف السبعينات.

وعلى الرغم من أن الفنان العالمي لم يتزوج مرة أخرى، كان هناك الكثير من النساء في حياته، ولديه ابن ثان من علاقة عاطفية قصيرة مع صحفية إيطالية عام 1969 وتوفي هذا الابن وحول هذا الأمر قال الشريف أنا لا أعتبره ابنا على الرغم من أنني أقر بأنه ربما أنتجته الحيوانات المنوية الخاصة بي ولكن من الممكن أن يكون لدي 100 ألف ابن.

يُحكى أن لورانس العرب، أثناء تواجده في غرفته بأحد الفنادق بولاية تكساس الأمريكية عام 1960، اقتحمت فتاة غرفته وطلبت منه خلع ملابسه تحت تهديد السلاح.

يقول عمر الشريف عن هذا الموقف "رفضت الخضوع لمطالبها رغم محاولتها اخافتي، وكل محاولاتها كان بلا فائدة مثلما كان يحدث مع أي شخص آخر"مارس عمر الشريف لعبة الورق "بريدج" خلال كواليس أفلامه من أجل التسلية، حتى طغى شغفه بتلك اللعبة على استمتاعه بالتمثيل ومن ثم نمت مهاراته في اللعبة إلى أن أصبح خبيرًا بها وتم تصنيفه من بين أفضل 50 لاعبا في العالم. وفي سبعينيات القرن الماضي كتب عمودًا عن أسرار اللعبة لصحيفة "Chicago Tribune"، كما ألف العديد من الكتب حول اللعبة، وبسبب شهرته أنشأ متجر Google مؤخرًا تطبيقا باسمه يدعى "بريدج عمر الشريف" يشرح أساسيات اللعبة الشهيرة.

وصرح الفنان العالمي ذات مرة، قائلا: أفضل لعب "بريدج" بدلا من صنع فيلم سيئ، إلا أنه رغم ذلك توقف عن اللعبة كليا في وقت لاحق نظرًا لأنه اعتبر شغفه للعبة قد نما إلى إدمان غير صحي، وخسارته لـ قصره الفخم الذي يقع في جزيرة "لانزاروتى" الإسبانية والذي اشتراه الممثل العالمي عقب تصوير فيلم"The Mysterious Island" عام 1973 بعد أن سحرته الجزيرة الإسبانية أثناء تصوير الفيلم. وراهن بطل "Lawrence of Arabia" على قصره الفخم عقب أيام قليلة من شرائه في لعبة "بريدج" وخسره أمام خصمه الإنجليزي سام بينادي الذي يعد بطلا في تلك اللعبة أيضا.