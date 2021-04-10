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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكاسب مصر من مجمع الوثائق.. خبير أمن معلومات يوضحها

صدى البلد

كشف الدكتور يسري زكي خبير أمن المعلومات، أهمية مجمع الوثائق المؤمنة والذي يعتمد علي الأيادي المصرية بشكل كامل.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حصاد الإسبوع" والمذاع عبر  قناة " إكسترا نيوز":"  الوثائق المؤمنة هى الوثائق التي يصعب تزويرها، لافتا إلى أن هناك بعض الناس تقوم بـ"ضَرب" وتزوير أوراق وعقود.

وأوضح:"وجود كل هذه المعلومات في مكان واحد يسمح بجمع المعلومات وتحليلها ويمكن معرفتها بسهولة بعكس النظام القديم في تداول تلك الأوراق والمعلومات".

وتابع خبير المعلومات:" من خلال مجمع  الوثائق نستطيع   طبع الباسبورات والوثائق، سواء شهادات أو عقود أو غيره، حيث يجرى طباعتها بشكل آمن يمنع التلاعب والتزوير فيها".

خبير أمن المعلومات امن المعلومات مجمع الوثائق المؤمنة مجمع الوثائق

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