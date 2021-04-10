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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

8 سجلات مدنية تعمل حتى 9 مساء بدءا من اليوم

السجلات المدنية
السجلات المدنية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/4/2021 .

 

وذلك على النحو التالى :-

• افتتاح سجل مدنى أبو سمبل (محافظة أسوان).

• افتتاح سجل مدنى الغردقة أول (محافظة البحر الأحمر).

 افتتاح سجلات مواليد الخارج لإدخال وقائع الأحوال المدنية للمصريين بالخارج بالإدارات التالية.

• إدارة كفر الشيخ

• إدارة جنوب سيناء.

• إدارة أسوان.

• إدارة البحر الأحمر.

 

 فضلا عن افتتاح مركز معلومات الأقصر لإدخال واقعات (الميلاد – الوفاة - الزواج – الطلاق) لأهالى المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومى فضلاً عن مركز معلومات قنا والذى كان يتولى تلك الأعمال توفيراً للوقت والجهد.

 

 يشار إلى أنه تم افتتاح المقر الجديد لسجل مدنى (إسنا) (بمحافظة الأقصر) الكائن بشارع ترعة أصفون بمدينة إسنا، والمزود بأجهزة تصوير وحاسب آلى لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة وبطاقات الرقم القومى بدلاً من المقر القديم.. بالمساكن الشعبية بمدينة إسنا.

 

- تمديد العمل حتى الساعة 9 مساءً ، وذلك على النحو التالى:-

• مركز إصدار الغربية (محافظة الغربية).

• سجل مدنى ديرمواس (محافظة المنيا).

• سجل مدنى ملوى (محافظة المنيا).

• سجل مدنى أبو قرقاص (محافظة المنيا).

• سجل مدنى ديروط (محافظة أسيوط).

• المقر النموذجى بمقر إدارة أسيوط (محافظة أسيوط).

• المركز النموذجى بإمبابة (محافظة الجيزة).

• سجل مدنى محرم بك (محافظة الإسكندرية).

 إضافة بعض الخدمات بالسجلات التالية:-

• مقر إدارة بنى سويف (محافظة بنى سويف).. إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

• مركز إصدار المنيا (محافظة المنيا).. إضافة خدمة بطاقات عاجلة.

• المقر النموذجى بمركز إصدار أسوان (محافظة أسوان).. إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

• المقر النموذجى بإدارة أسوان (محافظة أسوان) إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

• سجل مدنى مركز أسوان (محافظة أسوان).. إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

• سجل مدنى طيبة بمحافظة الأقصر (محافظة الأقصر).. إضافة خدمة إستخراج البطاقات.

 

 و تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

 

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية .. واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابق.

 

 

 

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