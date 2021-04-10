صحف السعودية.. تقديم لقاح كورونا لمن تجاوز الـ60 دون موعد.. رئيس وزراء اليمن: البرنامج السعودي يستعد لتحسين معيشة المواطن اليمني.. ملك السعودية وولى العهد يعزون الملكة اليزابيث فى وفاة الأمير فيليب

«الصحة»: تطعيم «كورونا» لمن تجاوز الـ60 دون موعد

خالد بن سلمان: جميع مبادرات المملكة تجاه اليمن تنطلق من روابطنا الأخوية العميقة

الأرصاد تحذر بعض مناطق المملكة: سحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة

القيادة تعزي ملكة بريطانيا وأمير ويلز في وفاة الأمير فيليب

تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

في صحيفة عكاظ وجهت وزارة الصحة المراكز الخمسة الرئيسية المخصصة لتقديم لقاح كورونا (كوفيد-19) باستقبال من تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وتقديم اللقاح لهم مباشرة دون شرط الحصول على موعد مسبق، وكذلك جميع المراكز الأخرى التي تقدم اللقاح باستقبال من تزيد أعمارهم عن 80 عاماً وتقديمه لهم مباشرة دون موعد.

وأكدت الوزارة في تعميم اطلعت عليه «عكاظ» ضرورة تسهيل إجراءات الدخول والتسجيل لهاتين الفئتين وإعطاء الأولوية لهم دون انتظار، على أن يتم تسجيل بياناتهم في حينه بمنصة صحة التابعة للوزارة حتى تتم جدولة الجرعة الثانية لهم في موعدها المقرر.

وفى صحيفة عاجل توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «الدوادمي، عفيف، القويعية، الخرج، المزاحمية، العاصمة الرياض، حريملاء» والمدينة المنورة «المهد» والقصيم «الشماسية، المذنب، بريدة، البكيرية، البدائع، النبهانية، بريدة، عنيزة»، تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد المنطقة الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، طريب، محايل» رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وفى صحيفة الجزيرة التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض أمس بدولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق، وبحث آفاق وأوجه التعاون بين البلدين.

وأكد نائب وزير الدفاع خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني على الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وهو الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز الجار.

من جانبه قدّم دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من رعاية وعناية باليمن واليمنيين، مثمنًا ما قدمته وتقدمه المملكة عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطن اليمني.

وخلال لقائهما أطلع دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية صاحب السمو الملكي نائب وزير الدفاع السعودي على وضع المشهد اليمني الراهن في مختلف جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة منذ تشكيلها ومباشرة عملها في العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات القائمة؛ وبالأخص الاقتصادية والأمنية منها.

وثمّن الدكتور مُعين عبدالملك سعيد الدعم السعودي المعلن مؤخرًا بتقديم منحة مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والأثر الإيجابي لهذا الدعم على مختلف المحافظات. وخلال مباحثاتهما أكد سمو نائب وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء اليمني أهمية المبادرة التي قدمتها المملكة لإحلال السلام في اليمن، وشددا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأدواره بممارسة الضغط على الحوثيين لاغتنام هذه المبادرة وعدم تفويت فرصة إنهاء الأزمة.

كما أكد الجانبان على أهمية المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية التي جرى إنجازها خلال المدة الماضية، وحل أي خلافات عن طريق الحوار.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وفى صحيفة الوئام بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال الملك :” تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال ولي العهد:” تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.