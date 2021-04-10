بسام راضي: السيسي يستقبل الرئيس التونسي بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الرئيس التونسي قيس سعيد، صرح بذلك السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية



وكان الرئيس السيسي قد استقبل بعد ظهر امس بمطار القاهرة اخيه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية السبت بقصر الاتحادية من المقرر ان تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.