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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة في الولايات المتحدة بسبب لقاح جونسون آند جونسون

جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون

أعلن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، عن انخفاض عدد جرعات لقاج جونسون آند جونسون الأسبوع المقبل.

 

وأظهرت بيانات المراكز أن جرعات جونسون آند جونسون ستنخفض بنسبة 85% الأسبوع المقبل مقارنة بهذا الأسبوع، لتصبح من حوالي 4.9 مليون إلى 700 ألف، وفق ما نقلته "ذا هيل" الأمريكية.

 

وذكرت الصحيفة أن شركة جونسون آند جونسون تعاني من التصنيع غير المتكافئ للقاح أحادي الجرعة لأسابيع، وتفاقمت المشاكل في نهاية شهر مارس عندما تسبب خطأ في مصنع في بالتيمور في إتلاف ما يصل إلى 15 مليون جرعة.

 

وعلى الرغم من ذلك، قال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه قيل له إن الانخفاض لا علاقة له بخطأ المصنع.

 

وقال ديواين: "الجرعات التي نحصل عليه الأسبوع المقبل، والذي انخفض بشكل كبير للغاية، لم يتأثر بما حدث في ذلك المصنع، لذلك لدينا أسبوعان أقل بكثير من جونسون آند جونسون",

 


 

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