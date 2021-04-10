أسعار ومواصفات تويوتا كامري موديل 2021 في مصر.. شاهد

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات عن واحدة من أشهر سيارات السيدان متوسطة الحجم ، والتى تعد خياراً رائعاً للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة تقدم محركات قوية وقيادة مريحة ورياضية ولائحة طويلة من أنظمة مساعدة السائق وهى كامرى موديل 2021 الجديدة .

قوة تويوتا كامري

تستمد تويوتا كامري موديل 2021 الجديدة قوتها من محركين أحدهما أساسى والأخر اختيارى ، ويأتى المحرك الأساسى رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج 202 حصاناً و عزم دوران يبلغ 249 نيوتن/متر ، أو 206 حصاناً وعزم دوران يبلغ 252 نيوتن/متر على الفئة XSE و هذا المحرك مع نظام الدفع الأمامي ، يعطي تسارعاً من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية .

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أما المحرك الاختياري ، فهو V6سعة 3.5 لتر ينتج 301 حصاناً و عزم دوران يبلغ 362 نيوتن/متر .

و تم اختبار تسارع الفئة TRDمع المحرك V6الإختياري من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة ، فتم تسجيل حوالي 5.7 ثانية . الفئات المزودة بالمحرك V6لديها سرعة قصوى تصل إلى 218 كيلومتر في الساعة.

التصميم الخارجى لتويوتا كامري

يأتى التصميم الخارجى للسيارة تويوتا كامري موديل 2021 تأتي بشبكة أمامية كبيرة وغطاء محرك منخفض مصنوع من الألمنيوم يحتوي على طيات مميزة ، و بعض التعديلات الطفيفة على الواجهة الأمامية ، خصوصا على الفئتين SEو XSEاللذان تم تجهيزهما بشبكة أمامية تحتوي على أشكال تشبه قرص العسل ومنافذ هواء جانبية جديدة .

وبالاضافة الى أطراف للعادم من الكروم للفئة XSE، وتم إضافة سقف بلون جديد يدعى Midnight Black Metallic، اختياري على الفئتين XSE و TRD. كامري 2021 أتقدم أيضاً الفئة Nightshade Edition SEالمطلية باللون الأسود مع عدة شارات وشعارات سوداء وعجلات من الألمنيوم سوداء مقاس 18 بوصة ، انا الفئة الموجهة للأداء TRD تحصل على لمسات خارجية باللون الأسود ، وجسم السيارة منحني بمقدار 0.6 بوصة إضافة إلى جناح خلفي أسود .

التصميم الداخلي لتويوتا كامري

أما التصميم الداخلي للسيارة تويوتا كامري موديل 2021 ، مزودة بشكل أساسي بنظام المعلومات والترفيه Entune 3.0 مع شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة . يمكنك أيضاً التحكم في إعدادات الصوت والمكيف عن طريق أدوات تحكم مادية سهلة في الإستخدام و موضوعة في مكان مناسب للسائق ، الشاشة التي تعمل باللمس جيدة أيضاً و سريعة الاستجابة .

وتتوفر بمقصورة شحن للبضائع بسعة 0.4 متر مكعب ، و المقاعد الخلفية القابلة للطي توفر مساحة كبيرة من أجل وضع البضائع الطويلة ، لكنها لن توضع بشكل جيد لأن أرضية مقصورة الشحن غير مستوية مع مساند الظهر المطوية .

وستحصل بشكل أساسي على أنظمة Apple CarPlay، و Android Auto، و Amazon Alexa، و Wi-Fi، و Bluetooth، وراديو فضائي ، ومنفذي USB ، ونظام صوت استيريو مع ستة مكبرات صوت . يمكنك الحصول أيضاً على شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة ، وشاحن لاسلكي ، ونظام الملاحة ، وراديو عالي الدقة ، ونظام صوت JBL مع تسعة مكبرات صوت و مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة و الدخول إلى السيارة بدون مفتاح .

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وسائل الامان فى تويوتا كامري

وتحتوى تويوتا كامري موديل 2021 على العديد من وسائل الامان من بينها اجهزة تتبع المسار ، وتحذير مغادرة المسار ، و المساعدة في البقاء على المسار ، و تحذير الإصطدام الأمامي ، و كشف المشاة ، و الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ، و التعرف على إشارات المرور ، و مثبت السرعة التكيفي ، و كاميرا للرؤية الخلفية ، و عوارض تلقائية عالية . ويمكن الحصول بشكل اختياري على التحذير من الإصطدام الخلفي ، و مراقبة النقاط العمياء ، وشاشة عرض رأسية ، و الكبح التلقائي العكسي في حالات الطوارئ ، و كاميرا بانورامية لوقوف السيارات .

أسعار تويوتا كامري

وتاتى أسعار تويوتا كامري 2021 ، كما يلى

- فئة LE : ابتداءاً من 24.970 دولار

- فئة SE : ابتداءاً من 26.485 دولار

- فئة SE Nightshade Edition : ابتداءاً من 27.185 دولار

- فئة XLE : ابتداءاً من 29.870 دولار

- فئة XSE : ابتداءاً من 30.420 دولار

- فئة TRD : ابتداءاً من 32.185 دولار

وتتوفر تويوتا كامري فى مصر عبر فئة سعرية واحدة وهى هاى لاين 2020 بسعر 1,900,000 جنيه